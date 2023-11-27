Дипломат КНР указал на нарушение прав человека в свете односторонних санкций

Представитель Китая при международных организациях Ли Сун сообщил, что ограничительные меры препятствуют глобальному управлению и международному сотрудничеству

ВЕНА, 27 ноября. /ТАСС/. Односторонние санкции нарушают права человека в странах, против которых были введены такие меры. Об этом заявил постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ли Сун.

"Эти противозаконные меры серьезно бьют по экономическому и социальному развитию стран, которые от них страдают. Они нарушают права человека, право на жизнь, развитие, здоровье и культуру", - сказал он на мероприятии по антисанкционной проблематике, прошедшем на полях Генеральной конференции Организации Объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

По словам дипломата, односторонние ограничительные меры препятствуют глобальному управлению и международному сотрудничеству. Он отметил, что некоторые страны злоупотребляют санкциями. "Это серьезно подорвало международное сотрудничество в областях технологий, торговли, науки", - отметил постпред.

Он добавил, что такие рестрикции не способствуют укреплению мира и безопасности.

27 ноября в Вене начала работу Генеральная конференция Организации Объединенных наций по промышленному развитию. Организаторами мероприятия, посвященного проблеме односторонних санкций, выступили постоянные представительства России, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, КНР, Кубы, Никарагуа и Сирии.