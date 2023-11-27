Бывший акционер Приватбанка не смог в судебном порядке оспорить национализацию банка

Иск Геннадия Боголюбова был направлен против Нацбанка Украины, кабмина, Минфина, самого Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева закрыл дело о пересмотре итогов национализации Приватбанка по иску его бывшего акционера Геннадия Боголюбова. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.

"Хозяйственный суд Киева подтвердил невозможность возвращения государственного Приватбанка бывшим владельцам. Так, определением Хозяйственного суда города Киева от 27 ноября 2023 года закрыто производство по делу о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка. <…> Дело было открыто по иску бывшего акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова", - сказано в сообщении на сайте регулятора.

Иск Боголюбова был направлен против Нацбанка Украины, кабмина, Минфина, самого Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Отмечается, что решение Киевского суда не только поставило точку в этом деле, но и позволит разрешить более 40 подобных исков от бывших владельцев Приватбанка, что исключит возможность возвращения акций национализированного банка бывшим собственникам.

В феврале Верховный суд Украины отказал в пересмотре итогов национализации Приватбанка одному из акционеров Александру Дубилету, подтвердив позицию суда первой инстанции, который еще в 2021 году закрыл дело по иску Дубилета. В ноябре апелляционный суд подтвердил законность национализации Приватбанка в 2016 году, лишив его бывшего главного акционера Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) возможности вернуть себе крупнейший банк на Украине.

Национализация Приватбанка

В 2015 году в результате конфликта с Петром Порошенко, занимавшим тогда пост президента Украины, Коломойский был отправлен в отставку с должности главы администрации Днепропетровской области, а Приватбанк, одним из собственников которого был бизнесмен, в декабре 2016 года был национализирован. По данным Нацбанка, до национализации Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций был бывший глава правления Дубилет.

По версии нового руководства банка, накануне национализации бывшие акционеры вывели из него средства. Чтобы погасить за счет этих средств невыполненные обязательства по рефинансированию займов, банк ходатайствовал об аресте активов Коломойского и Боголюбова в размере $3 млрд. В 2017 году Высокий суд Лондона принял решение об удовлетворении иска, а в конце января 2023 года вернулся к вопросу, разрешив наложить арест по всему миру на ранее не выявленные активы бывших собственников Приватбанка.