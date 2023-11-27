Оппозиция в Молдавии требует отставки чиновников после гибели людей во время метели

В своем заявлении представители Партии социалистов Республики Молдова подчеркнули, что несмотря на предупреждения метеорологов о надвигающейся снежной буре руководство не приняло никаких подготовительных мер

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) потребовала отставки чиновников правительства, которые допустили гибель людей во время обрушившейся на страну метели.

"Правительство не смогло обеспечить должную подготовку к снегопаду. Не обошлось без человеческих жертв: два человека погибли, десятки получили ранения, обморожения и другие формы увечий. В свете всего вышесказанного ПСРМ требует немедленной отставки министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, а также главы инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Александра Опри", - говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале партии.

Социалисты отметили в своем заявлении, что несмотря на предупреждения метеорологов о надвигающейся снежной буре власти не приняли никаких подготовительных мер. "Отдельное возмущение вызывает тот факт, что не было ни единой реакции со стороны руководства Молдавии, а также комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). Видимо КЧС созывается только в случае закупок природного газа по самым высоким ценам на рынке, снятия отдельных электоральных конкурентов с предвыборной гонки и [при] закрытии 12 телевизионных каналов и нескольких десятков новостных порталов", - подчеркивается в документе.

Как стало известно 27 ноября, в ходе спасательных работ были обнаружены тела четырех погибших в снежных заторах людей. Двое из них предположительно отравились угарным газом в заблокированной снегом машине, еще двоих замерзших мужчин нашли на обочинах дорог во время расчистки от снега.На юг Молдавии в воскресенье обрушился сильный ветер со снегопадами. В результате было заблокировано движение на дорогах, обесточено свыше двухсот населенных пунктов.