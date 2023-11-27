Sky: французский корабль-госпиталь прибыл в Египет для помощи палестинцам из Газы

Как сообщил телеканал, судно зашло в порт Эль-Ариш

КАИР, 27 ноября. /ТАСС/. Корабль-госпиталь прибыл из Франции в Египет для оказания помощи пострадавшим палестинцам из сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Sky News - Arabia.

По его сведениям, судно зашло в порт Эль-Ариш на северо-востоке Египта.

25 октября президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил, что Париж направит свой корабль к берегам сектора Газа, чтобы оказать помощь медицинским учреждениям анклава. В тот же день телеканал BFMTV сообщил, что вертолетоносец Tonnerre ВМС Франции вышел из порта Тулона и направляется в сторону сектора Газа. Утверждалось, что 200-метровый десантный корабль, способный нести 16 вертолетов, будет "обеспечивать поддержку" медицинских учреждений в палестинском анклаве. 19 ноября в телефонном разговоре с ас-Сиси Макрон заявил о скором прибытии к берегам Египта французского вертолетоносца Dixmude.