AFP: в Сьерра-Леоне в результате нападений погибли 13 военных

По информации агентства, еще восемь военнослужащих получили ранения

ПРЕТОРИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Не менее 13 военных погибли 26 ноября в результате нападений в Сьерра-Леоне. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя армии.

По его информации, еще восемь военнослужащих получили ранения.

Президент страны Джулиус Маада Био заявил накануне вечером в эфире гостелевидения, что в стране было восстановлено спокойствие. Лидер отметил, что большинство организаторов атак задержаны, а силовики проводят "операции для обеспечения безопасности".

Издание The Sierra Leone Telegraph писало о том, что в воскресенье некоторые военные и полицейские попытались устроить госпереворот, в том числе велась стрельба близ резиденции президента.

26 ноября президент объявил о введении комендантского часа в стране после нападения на арсенал казарм во Фритауне. Он также заявил о сохранении решимости защищать демократию в Сьерра-Леоне и призвал граждан объединиться ради выполнения этой задачи. Также поступала информация о стрельбе на улицах Фритауна и о нападении на центральную тюрьму в столице.