27 ноября, 15:31,
обновлено 27 ноября, 15:36
Палестино-израильский конфликт

СМИ: в составе четверой группы израильских заложников из Газы освободят 11 человек

AP Photo/ Ohad Zwigenberg, архив
© AP Photo/ Ohad Zwigenberg, архив

По информации портала Ynet, в последний момент в список включили двух матерей

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Договоренность об освобождении четвертой группы израильских заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа, достигнута, будут освобождены 11 человек.

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Об этом сообщил портал Ynet.

По информации его израильских источников, в последний момент в список освобождаемых были включены две матери. Согласно их данным, в общей сложности будут освобождены девять детей и две женщины. 

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Палестино-израильский конфликт