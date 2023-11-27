СМИ: в составе четверой группы израильских заложников из Газы освободят 11 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Договоренность об освобождении четвертой группы израильских заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа, достигнута, будут освобождены 11 человек.
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Об этом сообщил портал Ynet.
По информации его израильских источников, в последний момент в список освобождаемых были включены две матери. Согласно их данным, в общей сложности будут освобождены девять детей и две женщины.