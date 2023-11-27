СБУ заочно обвинила в госизмене депутата Херсонской областной думы

По версии следствия, Юрий Ковалев перерегистрировал 20 подконтрольных ему компаний в соответствии с российским законодательством и "переориентировал" их на работу в интересах экономики России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в госизмене и коллаборационизме депутату Херсонской областной думы Юрию Ковалеву. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, Юрий Ковалев перерегистрировал 20 подконтрольных ему компаний в соответствии с российским законодательством и "переориентировал" их на работу в интересах экономики России. Кроме того, ему вменяется "регулярная уплата налогов и сборов" в бюджет РФ.

Юрий Ковалев является старшим братом бывшего депутата Верховной рады Алексея Ковалева, который с июля 2022 года занимал пост министра сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области. Алексей Ковалев погиб 28 августа прошлого года в результате огнестрельного ранения.