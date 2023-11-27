МИД Катара объявил о продлении перемирия в секторе Газа еще на два дня

Пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну сообщил ТАСС, что сделка будет "действовать на прежних условиях".

ДУБАЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Государство Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня", - написал аль-Ансари в социальной сети X (ранее Twitter).

Пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаил Хания Тахер ан-Нуну сообщил ТАСС, что сделка будет "действовать на прежних условиях".

Израиль готов продлить паузу в Газе на 2 дня, если ХАМАС до полуночи передаст список имен 20 освобождаемых заложников, передает 12-й канал израильского ТВ.