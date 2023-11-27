В ХАМАС заявили о продлении перемирия в секторе Газа на прежних условиях

Палестинское радикальное движение достигло договоренности с Израилем о продлении гуманитарного перемирия еще на два дня

КАИР, 27 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС достигло договоренности с Израилем о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня. Как сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну, сделка будет "действовать на прежних условиях".

"Достигнута договоренность о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня", - сказал ан-Нуну. "На каждого заложника по 3 заключенных и 200 грузовиков [с гуманитарной помощью] ежедневно", - уточнил пресс-секретарь. По его словам, соглашение также предполагает, что "половина грузовиков будет доставлять помощь на север сектора".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что Израиль и ХАМАС при помощи посредников достигли договоренности о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была освобождена первая группа заложников.