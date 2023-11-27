Провал контрнаступления ВСУ, скифское золото и порванный флаг. События вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически признал провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что даже при содействии альянса украинцы "не смогли сдвинуть линию фронта".

Коллекция скифского золота из музеев Крыма по решению Верховного суда Нидерландов передана Украине и уже доставлена в Киев, сообщила Государственная таможенная служба страны.

Сильный ветер напополам разорвал самый большой государственный флаг Украины.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на запорожском, краснолиманском и купянском направлениях, наносили удары по позициям противника на донецком, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ составили около 600 военнослужащих.

Уничтожены две боевые машины пехоты и другая бронетехника, а также различные артиллерийские вооружения ВСУ. Российские средства ПВО сбили две переоборудованные для поражения наземных целей управляемые ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200 над южной частью акватории Азовского моря.

Украина и НАТО

Генсек НАТО фактически признал провал контрнаступления ВСУ. "Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта. Это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию", - сказал он на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран альянса.

Столтенберг также анонсировал проведение 29 ноября первого заседания Совета Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел, Украина будет представлена главой МИД Дмитрием Кулебой. По словам Столтенберга, на встрече предстоит согласовать рекомендации для Украины по реформам на пути к членству в НАТО.

На встрече "будет возможность подтвердить непоколебимую приверженность альянса Украине, поговорить о том, что, вероятно, произойдет в последующие несколько месяцев", - сказал помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Опасения Борреля

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о существовании риска того, что Евросоюзу будет сложнее добиваться поддержки решений по Украине в ООН из-за позиции сообщества по ситуации на Ближнем Востоке. "Некоторые страны разорвали отношения или вызвали наших послов, чтобы сказать им, что они считают нашу позицию в Газе несовместимой с тем, что мы защищаем на Украине", - сказал он в интервью испанской газете La Vanguardia.

Отвечая на вопрос о том, может ли это сказаться на ЕС при поиске поддержки в ООН по Украине, дипломат подчеркнул: "Этот риск реален".

Венгрия и санкции

Венгрия отказалась поддержать предложения о внесении в 12-й пакет санкций ЕС против России таких мер, которые поставят под угрозу энергетическую безопасность самих европейских стран, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто после совещания с европейскими коллегами в Брюсселе. По его словам, на этой встрече вновь предлагали ввести санкции против России в области ядерной энергетики, а также запретить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Центральную Европу, в том числе в Венгрию. "Мы ясно дали понять, что не согласимся с такими решениями", - заявил Сийярто.

По его словам, Еврокомиссия обещала представить новые предложения по 12-му пакету уже во вторник. Между тем, сказал министр, в Будапеште убеждены, что сначала надо проанализировать последствия реализации предыдущих пакетов, поскольку "провальные решения в Брюсселе в последние годы привели к тому, что конкурентоспособность Европы значительно понизилась".

Скифское золото

Скифское золото привезли на Украину, в Киеве начался процесс его таможенного оформления, сообщила Гостаможслужба Украины. По ее данным, грузовик с 2 694 кг культурных ценностей въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где идентификацией сокровищ займутся эксперты из Национального музея истории Украины.

Музей Алларда Пирсона в Амстердаме, где до решения Верховного суда Нидерландов хранилась коллекция скифского золота, подтвердил передачу культурных ценностей Украине.

Скифское золото "принадлежит Крыму, и должно быть там", заявил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Порванный флаг

Самый большой флаг Украины, висевший в Киеве возле монумента "Родина-мать", получил серьезные повреждения из-за сильного ветра, сообщили в Киевской городской госадминистрации. Там пообещали оперативно заменить порванное полотнище на новой.

Флаг размерами 16 м на 24 м, находился на 90-метровом флагштоке. Украинские СМИ показали кадры, на которых запечатлено, как сильные порывы ветра порвали полотнище пополам - вдоль цветных полос.