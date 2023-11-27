СМИ: Палата представителей США может проголосовать за исключение Сантоса 29 ноября

По данным портала Punchbowl News, большинство законодателей сходятся во мнении относительно необходимости проведения голосования

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США 29 ноября может проголосовать за исключение законодателя Джорджа Сантоса (республиканец от штата Нью-Йорк). Об этом сообщил портал Punchbowl News.

Издание со ссылкой на лидеров Республиканской партии отмечает, что точные сроки голосования еще не установлены. При этом подчеркивается, что большинство законодателей сходятся во мнении относительно необходимости его проведения.

30 ноября Сантос проведет пресс-конференцию, посвященную возможному лишению полномочий конгрессмена. 24 ноября в выступлении, транслировавшемся на платформе X Spaces, республиканец заявил, что ожидает исключения, поскольку, судя по проведенным им подсчетам, "дело выглядит не очень хорошо". Тем не менее он не намерен подавать в отставку самостоятельно.

Резолюцию об исключении Сантоса внес 17 ноября председатель комитета по этике нижней палаты законодательного органа США Майкл Гест (республиканец от штата Миссисипи) после публикации комитетом 56-страничного "разоблачающего отчета", в котором, по его словам, содержатся весомые доказательства нарушения конгрессменом законодательства. Ранее нижняя палата Конгресса дважды проголосовала против исключения законодателя. В случае исключения из Палаты представителей Сантос станет шестым законодателем в истории, подвергшимся такому наказанию. Лишение Сантоса полномочий законодателя приведет к тому, что Республиканская партия потеряет одного члена Палаты представителей из своего хрупкого большинства. Исключение республиканца также создаст необходимость проведения внеочередных выборов в третьем избирательном округе штата Нью-Йорк.

Американские власти в числе прочего обвиняют Сантоса в том, что он использовал собранные на предвыборную кампанию деньги не по назначению, в частности тратил тысячи долларов на дорогую дизайнерскую одежду. Помимо этого, Сантос, как утверждает прокуратура, в период пандемии получал пособие по безработице, несмотря на то, что был трудоустроен. Кроме того, он предоставлял Конгрессу ложную информацию относительно своих доходов. В случае признания виновным конгрессмену грозит до 20 лет тюремного заключения. Сантос ранее отказался признать вину.

10 января демократы в Палате представителей потребовали провести расследование и принять меры в отношении Сантоса. Как заявили члены Демократической партии от Нью-Йорка Ричи Торрес и Дэн Голдман, в предыдущие недели выяснилось, что республиканец распространял заведомо ложную информацию о своей биографии. Его, в частности, уличили в приукрашивании сведений о своем образовании и профессиональной деятельности. Сантос одержал победу на промежуточных выборах в Конгресс США, состоявшихся в ноябре 2022 года. Нью-Йорк относится к числу штатов, где традиционно сильны позиции демократов.