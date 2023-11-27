Хуситы утверждают, что США выдумали историю о спасении танкера у берегов Йемена

Член политбюро йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Мухаммед аль-Бахити отметил, что они нацелены только на суда, принадлежащие Израилю

БЕЙРУТ, 27 ноября. /ТАСС/. Член политбюро йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Мухаммед аль-Бахити выступил с утверждением, что власти США сфабриковали историю о спасении судна, захваченного у берегов республики.

"США сфабриковали историю о спасении торгового судна от боевиков в Аденском заливе", - цитирует его телеканал Al Mayadeen. "Местоположение корабля, указанное в истории [американцев], не подходит для его задержания", - утверждает аль-Бахити. По его словам, хуситы нацелены только на суда, принадлежащие Израилю.

Ранее Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США сообщило, что эсминец USS Mason отреагировал на сигнал бедствия с судна Central Park, которое подверглось нападению неизвестных лиц. Впоследствии пять вооруженных лиц высадились с судна и попытались скрыться на своей небольшой лодке. USS Mason преследовал нападавших, в результате чего они сдались. Экипаж в безопасности, отметили в CENTCOM.

26 ноября агентство Associated Press со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщило, что судно Central Park подверглось нападению в Аденском заливе. Кто его совершил, не уточнялось. Компания Ambrey и компания-оператор судна Zodiac Maritime также сообщили, что на борту танкера находятся граждане России, Болгарии, Вьетнама, Грузии, Индии и Филиппин.

Захват Galaxy Leader

19 ноября телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что хуситы захватили в водах Аденского залива израильское грузовое судно Galaxy Leader с 22 членами экипажа на борту. Представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа подтвердил захват судна, добавив, что оно было отбуксировано к побережью Йемена, экипаж задержан. Власти Израиля осудили захват Galaxy Leader и возложили вину на Иран. Пресс-служба армии еврейского государства опровергла информацию о том, что судно является израильским.

По данным сервиса Marine Traffic, судно следовало под флагом Содружества Багамских Островов. Позже агентство Kyodo информировало о том, что оператором Galaxy Leader является японская компания Nippon Yusen. По его сведениям, на борту находились 25 членов экипажа из Болгарии, Мексики, Румынии, с Украины и Филиппин, граждан Израиля и Японии в команде не было. Судно принадлежит компании из Великобритании.

4 ноября лидер "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси пообещал продолжить атаковать территорию Израиля, пригрозив наносить удары по кораблям еврейского государства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. С начала обострения ситуации в секторе Газа хуситы несколько раз сообщали о нанесении ударов по израильской территории.