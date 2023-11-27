В США выступили за дальнейшее продление гуманитарной паузы в Газе

Белый дом заявил, что используемый США подход к Израилю не предусматривает введение ограничений на военную помощь

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за дальнейшее продление гуманитарной паузы в секторе Газа сверх дополнительных двух дней, однако считают, что это зависит от палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Конечно, мы надеемся на дальнейшее продление паузы, но это будет зависеть от того, продолжит ли ХАМАС освобождать заложников", - сказал он.

Кирби напомнил, что гуманитарная пауза, изначально рассчитанная на четыре дня, будет продлена до утра четверга по израильскому времени. "Гуманитарная пауза уже привела к приостановке боевых действий, а также к увеличению объема поставок гуманитарной помощи. Теперь для того, чтобы продлить паузу, ХАМАС обязалось освободить еще 20 женщин и детей в течение следующих двух дней", - отметил он.

По словам представителя Белого дома, президент США Джо Байден и его команда "днем и ночью" работали над достижением договоренностей о продлении гуманитарной паузы. "Помощник по национальной безопасности [президента США] Джейк Салливан проинформировал его о ходе переговоров по продлению паузы. Он и вся его команда по национальной безопасности продолжат заниматься этим вопросом в ближайшие дни по мере того, как будет вестись работа над продлением изначального соглашения, а также над дальнейшим продлением паузы уже после этого", - сказал Кирби.

О военной помощи

Белый дом заявил, что используемый США в настоящее время подход к Израилю не предусматривает введение ограничений на военную помощь.

Кирби попросили прокомментировать предложение демократов выдвинуть условия для оказания военной помощи Израилю. "Подход, который мы используем в настоящее время [по отношению к Израилю], работает", - отметил Кирби, добавив, что политика США по Израилю "дает свои результаты".