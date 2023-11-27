Палестинский Красный Полумесяц доставляет помощь в северную часть сектора Газа

Включает ли партия помощи топливо, не уточняется

ДУБАЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Палестинского общество Красного Полумесяца (PRCS) занимаются доставкой гуманитарной помощи в город Газа и северные районы анклава. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице организации в соцсети X (ранее Twitter).

"Сотрудники Палестинского общества Красного Полумесяца в настоящее время занимаются отправкой около 40 грузовиков с гуманитарной помощью в город Газа и северные районы через контрольно-пропускной пункт, разделяющий северную и южную части сектора [Газа]", - указывается в нем. Включает ли партия помощи топливо, не уточняется.

Ранее в PRCS сообщили, что в понедельник сотрудники организации не смогли доставить помощь на север анклава. "С начала перемирия и до вчерашнего дня сотрудники PRCS отправили около 150 грузовиков с гуманитарной помощью в город Газа и его северный район", - добавили в организации.

В понедельник руководитель главного управления больниц Минздрава сектора Газа Мухаммед Закут сообщил, что больницы на севере анклава до сих пор не получили топливо, несмотря на гуманитарное перемирие. По словам Закута, число раненых, которых вывозят из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом, "не превышает 20 в день".