В Израиле заявили, что ЦАХАЛ после паузы будет воевать в Газе мощнее

Министр обороны Йоав Галант отметил, что армия будет сражаться по всему сектору

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля после окончания паузы в секторе Газа возобновит бои с большей интенсивностью и будет действовать на всей территории анклава. Об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады "Гивати".

"Сейчас у вас есть несколько дней [перерыва], но мы вернемся в бой и будем действовать с прежней мощью и даже более мощно", - заявил министр, слова которого приводит издание The Times of Israel. "Мы будем сражаться по всему сектору", - добавил он.

Галант отметил, что временное прекращение огня израильские военные используют для отдыха, извлечения уроков и перегруппировки, но то же самое делает и противник в лице палестинских радикалов из движения ХАМАС. "Вы встретитесь с чем-то более подготовленным. Так что их [ХАМАС] сначала встретят бомбы ВВС [Израиля], затем - снаряды танков и артиллерии и ковши бульдозеров D9, затем, наконец, также и огонь пехоты", - сказал министр.