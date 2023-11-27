В США заявили, что финансовая поддержка Киева Вашингтоном переживает критический момент

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что "у нас уже нет той гибкости, которая была раньше, в плане объема помощи, которая может быть предоставлена в рамках каждого пакета"

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Финансовая поддержка Украины Соединенными Штатами в настоящее время переживает критический момент из-за отсутствия гибкости в вопросе объема пакетов помощи. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Вы видели, что в случае с Украиной пакеты помощи, которые мы предоставляли, выделяются с меньшим приростом с точки зрения того, сколько направляется денег, - сказал он. - Потому что у нас уже нет той гибкости, которая была раньше, в плане объема помощи, которая может быть предоставлена в рамках каждого пакета. Наступил критический момент".

Кирби напомнил, что администрация США ожидает одобрения Конгрессом дополнительных бюджетных ассигнований, в том числе для помощи Украине. "Мы отчаянно нуждаемся в дополнительном финансировании, которое запросил президент [США Джо Байден], и я хотел бы напомнить Конгрессу, что сумма дополнительных средств продиктована нашими украинскими и израильскими партнерами", - отметил он. Кирби подчеркнул, что США "не берут цифры из воздуха", а руководствуются запросами со стороны союзников. "И в обоих случаях взлетно-посадочная полоса становится все короче", - сказал он.

Американская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Газета Politico ранее распространила письмо лидера демократического большинства в Сенате Конгресса Чака Шумера (от штата Нью-Йорк), в котором было отмечено, что верхняя палата американского законодательного органа проведет голосование по запросу администрации США на выделение финансирования для оказания помощи Украине и Израилю в начале декабря.