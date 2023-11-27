Герцог на встрече с Маском указал на засилье антисемитизма в соцсетях

Израильский президент призвал владельца соцсети X бороться с этим явлением

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Израильский президент Ицхак Герцог принял в своей иерусалимской резиденции Илона Маска, прибывшего в Израиль с визитом. В ходе беседы с ним глава еврейского государства указал на всплеск антисемитских настроений в мире, в том числе в социальных сетях, и призвал Маска, владеющего соцсетью X (ранее Twitter), бороться с этим явлением, сообщила канцелярия президента.

"Нас захлестывает антисемитизм, то есть ненависть к евреям. И ненависть к евреям оказывает воздействие на поведение людей во многих местах по всему миру, и вам предстоит сыграть тут огромную роль. Нам нужно бороться с этим вместе, потому что на платформах, которыми вы руководите, к сожалению, скрывается множество ненависти, которая является ненавистью к евреям, что есть антисемитизм. Нам нужно бороться с этой ненавистью, чтобы сделать мир лучшим местом, более безопасным местом", - полагает Герцог.

Он поблагодарил Маска за визит, в ходе которого он в сопровождении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетил кибуц Кфар-Аза - один из наиболее пострадавших в результате атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября населенных пунктов. "Ваш визит очень много значит для нас, потому что мир постоянно меняется, и вы находитесь в авангарде многих технологий и разработок, которые ждут человечество. С другой стороны, вы видели, как зло может все преодолеть. Вы видели это сегодня утром, видели, к чему может привести ненависть, видели, как мысль превращается во зло, в ненависть и кровопролитие. Это так близко. И пока вы смотрите в будущее, используя самые передовые технологии на Земле, становится ясно, что самая старая болезнь человечества, антисемитизм, скрывается под поверхностью и влияет на очень многие общества", - добавил израильский президент.

Маск согласился с необходимостью бороться с распространением ненависти, отметили в канцелярии Герцога. "Мы должны сделать все необходимое, чтобы остановить ненависть. По сути, этих людей кормили пропагандой с детства. И удивительно, на что способны люди, если их кормят ложью: с самого детства они будут думать, что убийство невинных людей - это хорошо. Вот насколько сильно пропаганда может повлиять на сознание людей", - считает Маск.