Гутерриш назвал проблеском надежды продление перемирия в Газе

Это может помочь ООН увеличить объемы помощи, поставляемой в сектор Газа, отметил генеральный секретарь организации

ООН, 27 ноября. /ТАСС/. Продление гуманитарной паузы в зоне палестино-израильского конфликта стало проблеском надежды и может помочь ООН увеличить объемы помощи, поставляемой в сектор Газа. Такое мнение высказал генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Это проблеск надежды и человечности во мраке войны. Я очень рассчитываю, что это позволит нам еще больше нарастить объемы гуманитарной помощи, поставляемой населению Газы, которое сталкивается с огромными страданиями", - сказал он журналистам.

Гутерриш также выразил надежду, что Израиль даст согласие на открытие контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом", поскольку это не только упростит доставку и распределение гуманитарной помощи в палестинском анклаве, но и предоставит Израилю возможность инспектировать такие поставки.