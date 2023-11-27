ООН: восстановление военных каналов связи поможет деэскалации на Корейском полуострове

Помощник генерального секретаря организации по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари призвал членов Совета Безопасности ООН объединиться и выработать практические меры по преодолению нынешней негативной тенденции

ООН, 27 ноября. /ТАСС/. Для стабильности и снижения напряжения на Корейском полуострове необходима максимальная сдержанность и восстановление военных каналов связи. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в связи с запуском КНДР разведывательного спутника.

"Обострение ядерной риторики на Корейском полуострове вызывает глубокое беспокойство. Генеральный секретарь неоднократно говорил о том, что единственный способ предотвратить применение ядерного оружия - это его ликвидация", - сказал он. По его мнению, "в условиях роста напряжения на Корейском полуострове" чрезвычайно важно восстановить каналы связи, "особенно между военными ведомствами". Во избежание непреднамеренных ошибок и просчетов, следует проявлять "максимальную сдержанность", убежден он.

"Мы призываем членов Совета Безопасности объединиться и выработать практические меры по преодолению нынешней негативной тенденции и в полной мере использовать для этого инструменты диалога, дипломатии и переговоров, придерживаясь при этом всех резолюций СБ ООН", - добавил он.