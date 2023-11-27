Израилю передали список освобождаемых заложников для продления перемирия

В него вошли 11 человек, сообщил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван

КАИР, 27 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС передало Израилю список имен 11 заложников, подлежащих освобождению в рамках сделки по продлению перемирия в секторе Газа. Об этом сообщил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван.

"Израиль получил имена 11 заложников, которые будут освобождены в рамках сделки по обмену удерживаемыми лицами", - приводит канал "Аль-Кахира иль-Ихбария" слова Рашвана.

Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что Израиль готов согласиться продлить на два дня паузу в боевых действиях в секторе Газа, если до полуночи радикальное движение ХАМАС предоставит список имен 20 заложников, подлежащих освобождению.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил о том, что Израиль и ХАМАС при помощи посредников достигли принципиальной договоренности о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня. Как подтвердил корреспондент ТАСС пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну, сделка будет действовать на прежних условиях: "на каждого заложника по 3 заключенных и 200 грузовиков [с гуманитарной помощью] ежедневно".