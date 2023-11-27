Постпред КНДР при ООН объяснил запуск разведывательного спутника на орбиту

Он вызван действиями США на Корейском полуострове, заявил Ким Сон

ООН, 27 ноября. /ТАСС/. Вывод на орбиту первого разведывательного спутника КНДР напрямую связан с агрессивными военными действиями США на Корейском полуострове. Об этом заявил постпред КНДР при ООН Ким Сон.

"Запуск первого разведывательного спутника напрямую связан с безрассудными военными действиями США [на Корейском полуострове]", - сказал он в ходе своего выступления на заседании СБ ООН.

Ким Сон отметил, что агрессивные действия Соединенных Штатов в регионе становятся все более заметны. Он добавил, что запуск КНДР разведывательного спутника "был осуществлен, чтобы получить четкую картину о перемещениях ВС США и их союзников". По словам постпреда, этот шаг Пхеньяна является "осуществлением права на самооборону".

21 ноября КНДР запустила разведывательный спутник. В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. Эта мера касалась положения о бесполетных зонах. 23 ноября в Минобороны КНДР заявили, что больше не будут соблюдать все соглашение и возобновят применение мер, запрещенных документом.