Глава МИД Греции считает необходимым заняться вопросом финотчетности за помощь Украине

Йоргос Герапетритис полагает, что ситуация на Украине "складывается не очень хорошо"

АФИНЫ, 27 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис полагает, что ситуация на Украине "складывается не очень хорошо", при этом нужно будет заняться вопросом финансовой отчетности в отношении предоставляемой Киеву помощи. Об этом Герапетритис сказал в Лондоне в интервью телеканалу CNBC. Его высказывания распространила пресс-служба греческого МИД.

Министра спросили о роли НАТО на Украине в связи с предстоящим во вторник в Брюсселе заседанием глав МИД государств - членов альянса. "Правда заключается в том, что ситуация [на Украине] складывается не очень хорошо", - ответил Герапетритис. Назвав продолжающийся украинский конфликт "ужасной ситуацией", министр сказал: "Нам следует постараться быть как можно более решительными в вопросе помощи Украине, мы твердо поддерживали Украину во все эти трудные времена и должны стараться и дальше координировать наши действия в пользу Украины".

По мнению главы МИД, "правда заключается в том, что из-за всех других периферийных региональных кризисов внимание рассеялось". "Это имеет смысл, но не следует недооценивать то, что происходит сейчас в Украине", - предупредил Герапетритис.

"Думаю, что самое главное сейчас - попытаться твердо заявить, что мы будем с Украиной, несмотря ни на что, - отметил глава МИД Греции. - На более позднем этапе нам следует начать работу над вопросом финансовой отчетности. Потому что в этом отношении существует огромная проблема отчетности, и нам необходимо ее решить. И я думаю, что нам нужно быстро заняться этим".