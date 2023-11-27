Додон планирует вновь возглавить оппозиционную Партию социалистов

Бывший президент Молдавии выразил удовлетворение результатами выборов

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон намерен вновь занять пост председателя Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Н-4", комментируя реформирование ПСРМ после выборов в местные органы власти, на которых оппозиционная партия получила второй результат после правящей Партии действия и солидарности.

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность председателя партии. Решение примут товарищи на съезде", - сказал Додон.

Он выразил удовлетворение результатами выборов, проинформировав также о планирующихся изменениях в партии. Так, в ПСРМ намерены не только вернуть должность председателя партии, но и провести ребрендинг. ПСРМ должна быть в первую очередь промолдавской партией, а не ориентироваться на зарубежных партнеров, отметил Додон.

Додон возглавлял ПСРМ с 2011 по 2016 год и покинул пост председателя после своего избрания президентом, так как по молдавским законам глава государства должен быть беспартийным. В 2021 году должность председателя была упразднена, руководство в партии перешло к коллективному органу управления - исполнительному комитету. После поражения ПСРМ на выборах в 2021 году Додон покинул пост ее лидера и возглавил Молдавско-российский деловой союз, оставаясь почетным председателем партии.