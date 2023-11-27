Гутерриш заявил, что Антарктида "пробуждается" из-за климатического хаоса

Генеральный секретарь ООН сравнил континент со "спящим гигантом"

ООН, 27 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сравнил Антарктиду со "спящим гигантом", который пробуждается из-за таяния льдов, вызванного климатическим хаосом.

"Я только что вернулся из Антарктиды - спящего гиганта. Спящий гигант пробуждается из-за климатического хаоса, - сказал Гутерриш, выступая перед журналистами. - Согласно последним данным, в сентябре [площадь] льда Антарктиды была на 1,5 млн кв. км меньше, чем в среднем бывает в это время года, что приблизительно равно суммарной площади Португалии, Испании, Франции и Германии. Это важно для всех. Что происходит в Антарктиде, не остается в Антарктиде. Мы живем во взаимосвязанном мире".

Гутерриш пояснил, что последствия вызванного ростом температуры таяния льдов угрожают прибрежным населенным пунктам во всем мире, а также "продовольственной и водной безопасности".

Генсек ООН надеется, что участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря, смогут принять важные решения. "Лидеры должны принять меры, чтобы ограничить рост мировой температуры показателем 1,5 градуса Цельсия, защитить людей от климатического хаоса и положить конец эпохе ископаемого топлива", - подчеркнул он.