СМИ: лидер ХАМАС в Газе встречался с удерживаемыми в анклаве заложниками

Как сообщил 12-й канал израильского телевидения, о встрече с Яхьей Синваром рассказала одна из бывших заложниц

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Лидер палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар лично встречался с группой заложников, удерживаемых в анклаве, заверив их, что они в безопасности. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По его информации, о встрече с Синваром рассказала одна из бывших заложниц, недавно освобожденных в рамках договоренностей о временном прекращении огня в Газе.

Женщина сообщила своим родным, что в первые дни после похищения ее вместе с группой других заложников держали в одном из туннелей в секторе Газа, и однажды с ними пришел пообщаться человек, представившийся Яхьей Синваром. На безупречном иврите без акцента он поздоровался и заверил заложников в том, что их жизни в безопасности, передает свидетельства бывшей заложницы 12-й телеканал.

Этот рассказ подтвержден израильскими должностными лицами, которые проводили беседу с этой женщиной, имя которой не уточняется, отмечает канал.

Яхья Синвар - лидер ХАМАС в секторе Газа и один из основателей боевого крыла организации. Он провел более 22 лет в израильских тюрьмах и свободно владеет ивритом. На свободу он вышел в 2011 году в рамках сделки по обмену 1 027 палестинских заключенных на израильского солдата Гилада Шалита, захваченного в заложники палестинскими радикалами в 2006 году.