Сунак отказался от встречи с греческим премьером Мицотакисом

Глава правительства Греции находится в Лондоне с рабочим визитом

АФИНЫ, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил назначенную на вторник встречу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом, который рассчитывал обсудить с Сунаком возвращение в Афины из Британского музея шедевров античного храма Парфенон. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте греческого премьера.

"Я выражаю свою обеспокоенность по поводу того, что премьер-министр Великобритании отменил нашу запланированную встречу всего за несколько часов до того, как она должна была состояться, - отметил Мицотакис. - Грецию и Великобританию объединяют традиционные узы дружбы, а рамки наших двусторонних отношений чрезвычайно широки. Позиции Греции по вопросу возвращения скульптур Парфенона [из Британского музея в Афины] хорошо известны. Я надеялся, что у меня будет возможность обсудить их с моим британским коллегой, как и крупные проблемы международной обстановки: сектор Газа, Украину, климатический кризис, миграцию". Мицотакис добавил, что "тот, кто верит в правильность и справедливость своей позиции, никогда не боится противопоставления аргументов".

Греческий премьер находится в Лондоне с рабочим визитом. На вторник была запланирована его встреча с главой британского правительства.

Бывший английский посол в Османской Империи лорд Элгин (1766-1841), получивший у правивших в ХIХ веке на территории Греции турок дозволение взять с Акрополя некоторые обломки камней с надписями и фигурами, в 1802 году переправил в Англию 12 скульптур, плиты с орнаментами и несколько других фрагментов с фронтонов Парфенона - древнегреческого храма и памятника античной архитектуры. В 1816 году коллекцию похищенных артефактов у него выкупил Британский музей, таким образом в Лондоне оказалась почти половина всех мраморных украшений Парфенона.

Греция десятилетиями добивается возвращения скульптур в страну, называя их неотъемлемой частью национального достояния и ставя под сомнение законность действий посла и подлинность полученного им разрешения османского султана. Лондон последовательно отвергал требования Афин, ссылаясь на то, что действия лорда Элгина были законны для того времени, а сами статуи и рельефы находятся в Британском музее в полной безопасности и открыты для бесплатного посещения всеми желающими. После того, как в 2009 году открылся новый музей Акрополя, греческие официальные лица заявили, что это огромное музейное помещение общей площадью 20 тыс. кв. м. позволит выставить все дошедшие до наших дней элементы оформления Парфенона вместе, полностью гарантировав их сохранность.