МИД Катара сообщил, что Израиль освободит 33 палестинских заключенных

В четвертую группу вошли 3 женщины, а также 30 детей и подростков, уточнил официальный представитель катарского Министерства иностранных дел Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

ДУБАЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Израиль освободит в понедельник 33 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"В рамках выполнения обязательств, принятых в четвертый день действия соглашения о гуманитарном перемирии, сегодня будут освобождены 33 палестинца из числа гражданских лиц в обмен на освобождение 11 израильтян, удерживавшихся в Газе", - написал аль-Ансари на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Как отметил представитель ведомства, в четвертую группу палестинских заключенных, подлежащих освобождению, вошли 3 женщины, а также 30 детей и подростков.