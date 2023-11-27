Постпред КНР при ООН выразил уверенность, что конфликт на Ближнем Востоке завершится

Как считает Чжан Цзюнь, избежать повторной эскалации в регионе позволит принцип сосуществования двух государств

ООН, 27 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь не сомневается в том, что израильско-палестинский конфликт будет завершен, но считает, что главной задачей будет не допустить его повторения.

"Мы все знаем, что этот конфликт закончится. Но нам надо гарантировать, что он не разразится вновь. Нам нужно предпринять все меры, чтобы не допустить этого", - сказал он журналистам.

По мнению китайского дипломата, избежать повторной эскалации на Ближнем Востоке позволит принцип сосуществования двух государств.