В КНДР заявили, что спутник республики сделал снимки Пентагона

Агентство Reuters сообщает, что спутник также сфотографировал авианосцы на военной базе в штате Вирджиния

СЕУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его данным, со снимками уже ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщает агентство Reuters, разведывательный спутник также сделал фотографии авианосцев на американской военной базе Норфолк (штат Вирджиния).

21 ноября КНДР запустила разведывательный спутник. В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. Эта мера касалась положения о бесполетных зонах. 23 ноября в Минобороны КНДР заявили, что больше не будут соблюдать все соглашение и возобновят применение мер, запрещенных документом.