США заявили об отсутствии данных о количестве американских заложников в Газе

Также у Белого дома нет информации об их состоянии, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не обладают точной информацией, сколько еще американцев среди заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, и живы ли они еще. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Вышло трое [американцев], так что остается там еще семь, может восемь или девять [человек в качестве заложников]. У нас нет точной цифры. У нас нет точной информации о том, где они находятся и даже живы ли они", - сказал он в эфире телеканала CNN, отметив, что Вашингтон не рассчитывает, что среди новой группы из 11 освобожденных людей есть американцы.

"Мы считаем, что большинство из заложников [американцев] - мужчины. ХАМАС сейчас готов освободить только женщин и детей. Так что может пройти некоторое время, прежде чем мы сможем увидеть прогресс", - добавил Кирби.

По словам представителя Белого дома, администрация президента США Джо Байдена интенсивно работает над освобождением всех заложников. Ранее 26 ноября ХАМАС освободило первого американского гражданина в рамках соглашения с Израилем, им стала четырехлетняя Эбигейл Эдан. С 24 ноября палестинское движение ХАМАС освободило две группы заложников, однако ни в одной из них граждан США не было. В первой группе были 13 израильтян, 10 таиландцев и 1 филиппинец, во вторую вошли 13 израильтян и 4 таиландца.