Генсек НАТО назвал реальной террористическую угрозу в Европе

Йенс Столтенберг отметил, что непосредственная угроза нападения на страны НАТО отсутствует

РИМ, 28 ноября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "в Европе угроза терроризма реальна".

"Мы не видим непосредственной угрозы военного нападения на страны НАТО. Но существует постоянная опасность - угроза террористических атак. В Европе угроза терроризма реальна. Мы работаем с нашими партнерами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Иордании, Тунисе, помогая им лучше контролировать свои границы и обмениваться информацией", - сказал он в интервью итальянскому телеканалу Tg2. Его слова приводит агентство Adnkronos.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, генсек отметил, что пауза в боевых действиях в секторе Газа "позволила освободить заложников и доставить помощь населению". "Я призываю к продлению паузы, поскольку это даст населению Газы некоторую передышку и позволит продолжить освобождение заложников", - сказал Столтенберг. По его утверждению, НАТО "никогда не играла активной роли в израильско-палестинском конфликте", но все же действует в регионе. "Мы обеспокоены потенциальной эскалацией конфликта", - добавил генсек.

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была освобождена первая группа заложников. Изначально в соглашении была оговорена возможность продления этой паузы на один день за освобождение каждой дополнительной группы из 10 заложников.