Макрон подтвердил освобождение трех французских граждан из плена ХАМАС

Президент Франции добавил, что освобожденным от 12 до 16 лет

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил освобождение трех французских подростков, которые были захвачены палестинским радикальным движением ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.

"Трое наших молодых соотечественников вошли в число заложников, освобожденных сегодня [в понедельник]", - написал Макрон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). По его данным, освобожденным от 12 до 16 лет. "Мы продолжаем добиваться освобождения всех заложников", - подчеркнул глава государства.

По сведениям телеканала BFMTV, в заложниках у ХАМАС могут находиться еще до пяти французских граждан.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об освобождении группы из 11 заложников, которая прибыла в страну из Газы.