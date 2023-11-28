ООН: геополитика не может быть оправданием для отказа от ядерного разоружения

Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу подчеркнула, что в условиях роста геополитической напряженности необходимо ускорить процесс разоружения для обеспечения коллективной безопасности

ООН, 28 ноября. /ТАСС/. Рост напряженности на геополитической арене не может служить причиной отказа от полного ядерного разоружения. Об этом заявила в понедельник заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу на второй встрече стран - участниц Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая проходит в Нью-Йорке с 27 ноября по 1 декабря.

"Растущая геополитическая напряженность - это не причина откладывать достижение нашей общей цели, которая заключается в мире, свободном от ядерных вооружений. Совсем наоборот. Для человеческой, национальной и коллективной безопасности необходим скорый прогресс в сфере ядерного разоружения", - сказала Накамицу, которая выступала на заседании от имени генсека всемирной организации Антониу Гутерриша.

Она отметила, что инструменты контроля за вооружениями периода Холодной войны либо разрушены, либо им грозит разрушение. "Судя по всему, подошла к концу мировая тенденция сокращения ядерных арсеналов. <...> В таких условиях смысл этого договора становится как никогда важным. Угроза применения или применение ядерного оружия недопустимы. Единственный способ гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет применено - его полное уничтожение", - добавила Накамицу.

ДЗЯО был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств - членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Документ вступил в силу в январе 2022 года после того, как его ратифицировали более 50 стран. Ядерные державы к нему не присоединялись.

Первая конференция государств - участников ДЗЯО прошла в Вене 21-23 июня 2022 года. Ядерные державы, включая Россию, не принимали в ней участие. Как заявила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не считает себя связанной решениями, которые были приняты на первой конференции или будут приняты на последующих конференциях по ДЗЯО. Разработка ДЗЯО была преждевременной, ошибочной и по сути контрпродуктивной, поскольку заложенный в нем подход ведет лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами, отметила Захарова в связи со встречей в Вене.