Столтенберг назвал задачей НАТО предотвращение эскалации конфликта с Россией

Превращение конфронтации в полномасштабную войну приведет к еще большим "страданиям, смертям и разрушениям", считает генсек альянса

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Одной из главных задач НАТО является недопущение эскалации конфликта на Украине и его превращение в полномасштабную войну с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей глав МИД альянса.

"У НАТО есть две основных задачи относительно агрессии против Украины. Одна - это предоставлять поддержку Украине, и мы делаем это с начала войны, многие страны НАТО предоставляли помощь Украине еще до начала полномасштабного вторжения. Другая главная задача - это не допустить, чтобы конфликт превратился в полномасштабную войну между Россией и НАТО, поскольку это приведет к еще большим страданиям, смертям и разрушениям", - заявил он, отвечая на вопрос украинского журналиста, готовится ли НАТО к третьей мировой войне.

Столтенберг также напомнил позицию всех стран альянса, что "полноценное членство Украины в НАТО в разгар боевых действий невозможно".

"Но конечно мы можем обдумать, как можно еще больше приблизить Украину к НАТО в рамках подготовки к саммиту в Вашингтоне (в июле 2024 года - прим.ТАСС). Какое решение будет принято на саммите, станет ясно позднее", - продолжил Столтенберг.

Он также пообещал продолжать оказывать поддержку Украине оружием, несмотря на провал наступления ВСУ.