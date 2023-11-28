Блинкен обсудил с Алиевым и Пашиняном возможность заключения мирного договора

Госсекретарь США отметил, что "давний конфликт принес страдания как Азербайджану, так и Армении"

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном возможность заключения мирного договора между двумя странами. Об этом говорится в распространенных заявлениях руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Как следует из одного из заявлений, Блинкен "поблагодарил президента Алиева за готовность к заключению прочного и представительного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией". Госсекретарь США заявил, что "давний конфликт принес страдания как Азербайджану, так и Армении", а также отметил, что мирное соглашение "будет выгодно всем в этом регионе". Кроме того, Блинкен обсудил с Алиевым двусторонние отношения США и Азербайджана, "отметил недавние поводы для беспокойства", а также коснулся "возможностей для укрепления сотрудничества".

В другом заявлении руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства указал, что Блинкен в разговоре с Пашиняном "обсудил поддержку США усилий по достижению" мирного договора. Вместе с тем госсекретарь заявил о "поддержке суверенитета и территориальной целостности Армении" и отметил "усилия по наращиванию двустороннего сотрудничества с Арменией".

18 ноября премьер Армении заявил на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, что Ереван и Баку смогли договориться по вопросу о базовых принципах мирного соглашения. Двумя днями позже президент Азербайджана заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с иракским коллегой Абдель Латифом Рашидом, что ждет ответа армянской стороны на предложения по мирному договору, которые Баку представил Еревану более двух месяцев назад.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.