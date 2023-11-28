Канцелярия Нетаньяху подтвердила освобождение из Газы 11 израильских заложников

В их числе дети и подростки

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение 11 израильтян, удерживавшихся в заложниках палестинскими радикалами в секторе Газа.

"Израильское правительство обнимает 11 человек, которые вернулись в Израиль. Ответственные официальные лица проинформировали семьи об их возвращении. Правительство Израиля привержено возвращению всех похищенных и пропавших без вести", - говорится в сообщении.

Согласно списку, который привела канцелярия, из заложников освобождены: Эйтан Яаломи (12 лет); семья Энгель - Карина Энгельберт (51 год), Мика Энгель (18 лет), Юваль Энгель (12 лет); семья Кунио - Шарон Алони-Кунио (34 года), Юли Кунио (3 года), Эмма Кунио (3 года); семья Кальдерон - Саар Кальдерон (16 лет), Эрез Кальдерон (12 лет); семья Яаков - Ор Яаков (16 лет), Ягиль Яаков (12 лет). "Правительство вместе со всеми силами безопасности будет сопровождать их и их семьи", - добавили в канцелярии.

Ранее армия Израиля сообщила, что приняла от сотрудников Красного Креста группу из 11 израильских заложников и сопровождает их на территории Израиля, где им предстоит пройти первичный медосмотр и воссоединиться с родственниками.