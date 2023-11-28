Израиль одобрил список на освобождение 50 палестинок в случае продления паузы в Газе

Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля одобрили список из 50 палестинок для освобождения из израильских тюрем на случай возможного продления гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

"Правительство одобрило включение 50 женщин в список заключенных для обмена на случай дополнительного освобождения похищенных израильтян", - говорится в сообщении.

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была освобождена первая группа заложников. Изначально в соглашении была оговорена возможность продления этой паузы на день за освобождение каждой дополнительной группы из 10 заложников.

Власти Израиля до сих пор официально не подтвердили согласие на продление четырехдневной паузы, хотя за день до истечения ее срока Нетаньяху положительно высказывался о возможности такой пролонгации.