В Пекине заявили, что так называемая "независимость Тайваня" означает войну

Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа прокомментировал выступления политиков Демократической прогрессивной партии острова, утверждавших, что у Китая "нет графика" для военных действий в отношении Тайбэя

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Материковый Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на "независимость Тайваня". Об этом, как сообщает телеканал CGTN, заявил в понедельник представитель китайских властей.

"Я хочу подчеркнуть, что "независимость Тайваня" означает войну", - заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа. Таким образом он прокомментировал выступления политиков Демократической прогрессивной партии Тайваня, утверждавших, что у Пекина "нет графика" для военных действий в отношении острова.

Материковый Китай, уточнил Чэнь Биньхуа, "не потерпит и не проявит снисхождения" к силам "независимости Тайваня", если они осмелятся рисковать и провоцировать инциденты, продвигающие "независимость Тайваня".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань это один из регионов КНР.