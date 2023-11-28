В КНДР в народные собрания избрали почти 28 тыс. депутатов

За кандидатов на уровне провинций проголосовали 99,91% избирателей, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи

СЕУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. В КНДР в результате голосования избрали 27 858 депутатов народных собраний местного и регионального уровней, поддержка кандидатов составила более 99%. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Центризбирком.

Сообщается, что выборы 26 ноября прошли успешно. Депутатами народных собраний провинций и городов центрального подчинения, городов и районов, уездов стали рабочие, крестьяне, представители интеллигенции и руководящего аппарата.

За кандидатов в депутаты на уровне провинций проголосовали 99,91%, против - 0,09%. В КНДР выборы проходят на безальтернативной основе. На уровне городов, районов и уездов поддержка кандидатов составила 99,87%, против высказались 0,13% избирателей.

Явка составила 99,63%. В нем не приняли участие лица, находившиеся за границей или в море. Таких было 0,37%. Воздержались от голосования 0,000078% избирателей, указывает ЦТАК.

Ранее сообщалось, что в голосовании принял участие лидер страны Ким Чен Ын. На избирательные участки для ознакомления с ходом выборов пригласили российских дипломатов.