Сунак отменил встречу с Мицотакисом из-за сравнения скульптур Парфенона с "Моной Лизой"

Премьер-министр Великобритании отказался от встречи с главой правительства Греции за несколько часов до того, как она должна была состояться

АФИНЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил назначенную на вторник встречу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом из-за интервью греческого премьера "Би-би-си", в котором он назвал хранящиеся в Британском музее мраморные шедевры Парфенона украденными и сравнил эти скульптуры с картиной Леонардо да Винчи (1452-1519) "Мона Лиза" ("Джоконда"), находящейся в парижском Лувре. Об этом сообщает греческая газета Protothema.

По ее словам, интервью Мицотакиса "Би-би-си" на британской земле на фоне скульптур Парфенона стало причиной того, что премьер-министр Великобритании отменил запланированную встречу с греческим премьером в Лондоне. В беседе с "Би-би-си" Мицотакис, в частности, отметил, что скульптуры Парфенона "лучше смотрелись бы в [афинском] Музее Акрополя". "Речь не идет о возврате, скульптуры принадлежат Греции и были украдены", - подчеркнул премьер.

"Для нас это вопрос воссоединения [скульптур храма Парфенон на родине], где лучше всего можно было бы полюбоваться этими важными памятниками. Если бы мы отрезали половину "Моны Лизы" и половина ее осталась в Лувре, что было бы?", - задал вопрос Мицотакис.

Как отмечает Protothema, прямое замечание Мицотакиса о том, что скульптуры Парфенона украдены, и их сравнение с "Моной Лизой" глубоко встревожили премьер-министра Великобритании. Через некоторое время британское издание The Independent сообщило, что для Лондона не может быть и речи о возвращении скульптур в Грецию.

Мицотакис выразил свою обеспокоенность по поводу того, что премьер-министр Великобритании отменил запланированную встречу всего за несколько часов до того, как она должна была состояться. "Позиции Греции по вопросу возвращения скульптур Парфенона [из Британского музея в Афины] хорошо известны. Я надеялся, что у меня будет возможность обсудить их с моим британским коллегой, как и крупные проблемы международной обстановки: сектор Газа, Украину, климатический кризис, миграцию", - говорится в его заявлении, размещенном на сайте премьер-министра. Мицотакис добавил, что "тот, кто верит в правильность и справедливость своей позиции, никогда не боится противопоставления аргументов".

Греческий премьер находится в Лондоне с рабочим визитом. На вторник была запланирована его встреча с главой британского правительства.

Спор из-за мраморных скульптур

Бывший английский посол в Османской Империи лорд Элгин (1766-1841), получивший у правивших в ХIХ веке на территории Греции турок дозволение взять с Акрополя некоторые обломки камней с надписями и фигурами, в 1802 году переправил в Англию 12 скульптур, плиты с орнаментами и несколько других фрагментов с фронтонов Парфенона - древнегреческого храма и памятника античной архитектуры. В 1816 году коллекцию похищенных артефактов у него выкупил Британский музей, таким образом в Лондоне оказалась почти половина всех мраморных украшений Парфенона.

Греция десятилетиями добивается возвращения скульптур в страну, называя их неотъемлемой частью национального достояния и ставя под сомнение законность действий посла и подлинность полученного им разрешения османского султана. Лондон последовательно отвергал требования Афин, ссылаясь на то, что действия лорда Элгина были законны для того времени, а сами статуи и рельефы находятся в Британском музее в полной безопасности и открыты для бесплатного посещения всеми желающими. После того, как в 2009 году открылся новый музей Акрополя, греческие официальные лица заявили, что это огромное музейное помещение общей площадью 20 тыс. кв. м. позволит выставить все дошедшие до наших дней элементы оформления Парфенона вместе, полностью гарантировав их сохранность.