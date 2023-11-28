Премьер Греции обсудил с лидером британской оппозиции сотрудничество в сфере безопасности

Также Кириакос Мицотакис и Кир Стармер затронули ситуацию на Ближнем Востоке

АФИНЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил в Лондоне с лидером оппозиционной Лейбористской партии Киром Стармером важность тесного сотрудничества по вопросам европейской безопасности, миграции и борьбы с изменением климата, а также экономику и инвестиции в инфраструктуру. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы греческого правительства.

Мицотакис встретился со Стармером в резиденции греческого посольства в Великобритании. "В ходе встречи был сделан акцент на важности греко-британских отношений, а также подчеркнута необходимость развития сотрудничества между Грецией, Великобританией и странами ЕС. Премьер-министр и лидер Лейбористской партии обсудили экономические успехи Греции и инвестиции в инфраструктуру, а Стармер изложил свой план по стимулированию экономического роста в Великобритании", - говорится в сообщении.

"Они обсудили и значимость тесного сотрудничества по вопросам европейской безопасности, миграции и борьбы с изменением климата, а также важные культурные связи между двумя странами, включая большой вклад греческих общин в британское общество. Кроме того, они обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и пришли к согласию о важности гуманитарных пауз", - отметили в пресс-службе.

О том, говорили ли Мицотакис и Стармер на тему важного для Греции возвращения в Афины из Британского музея шедевров античного храма Парфенон, в сообщении не упоминается. Пресс-служба главы греческого правительства ранее сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил назначенную на вторник встречу с Мицотакисом, который рассчитывал обсудить с Сунаком вопрос о мраморных скульптурах храма Парфенон.

Законодательные препоны

Закон не разрешает Британскому музею передавать артефакты из его коллекции, за исключением определенных обстоятельств, при этом нет запрета давать их зарубежным музеям в аренду. Газета Financial Times сообщила несколько дней назад, что Стармер заявит Мицотакису, что в случае прихода к власти Лейбористская партия не будет возражать против передачи мраморов Греции на условиях, которые будут приемлемы для Афин и Британского музея.

В начале года The Daily Telegraph сообщала, что экс-глава британского Минфина (2010-2016) Джордж Осборн, который с 2021 года руководит музеем, предложил передать греческой стороне часть скульптур на правах долгосрочной аренды и почти заручился согласием Афин. Согласно полученной изданием информации, в Лондоне считают этот шаг жестом доброй воли, который может улучшить двусторонние отношения, но не положит конец спору за мраморы, тянущемуся уже почти два века. Вскоре после выхода статьи власти Греции опровергли информацию о том, что стороны близки к договоренности. В Афинах считают, что Греция не может брать в аренду то, что ей по праву принадлежит.

Согласно последним опросам, лидер лейбористов имеет наибольшие шансы стать новым премьер-министром Великобритании по итогам следующих выборов в парламент, которые должны состояться не позднее января 2025 года.