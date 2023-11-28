Израиль получил список заложников, которых ХАМАС может освободить 28 ноября

Власти еврейского государства изучают его

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Израиль получил новый список похищенных палестинским радикальным движением ХАМАС людей, которые могут быть освобождены 28 ноября в секторе Газа. Об этом сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на администрацию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По его данным, список с именами удерживаемых заложников изучают израильские власти.

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была освобождена первая группа заложников.

Изначально в соглашении была оговорена возможность продления этой паузы на день за освобождение каждой дополнительной группы из 10 заложников. Власти Израиля до сих пор официально не подтвердили согласие на продление четырехдневной паузы, хотя за день до истечения ее срока Нетаньяху положительно высказывался о такой возможности.