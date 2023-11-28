Al Jazeera: Израиль освободил 30 детей в рамках договора о перемирии

По данным телеканала, всего были освобождены 33 человека, как минимум 1 из них нуждался в медицинской помощи

ДУБАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Израильские власти освободили 3 палестинских женщин и 30 детей в рамках соглашения с ХАМАС об освобождении заложников. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, в рамках четвертого этапа сделки по обмену удерживаемыми лицами "оккупационные [израильские] власти освободили 30 детей и 3 палестинских женщин из числа заключенных в тюрьмах Израиля".

Также телеканал сообщает, что автобус с палестинскими заключенными покинул тюрьму "Офер" в сопровождении медицинских бригад общества Красного Креста и прибыл в Рамаллу, расположенную на Западном берегу реки Иордан. Al Jazeera указывает, что "по крайней мере один из освобожденных нуждался в медицинской помощи".

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была освобождена первая группа заложников. Изначально в соглашении была оговорена возможность продления этой паузы на день за освобождение каждой дополнительной группы из 10 заложников.

Власти Израиля до сих пор официально не подтвердили согласие на продление четырехдневной паузы, хотя за день до истечения ее срока премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху положительно высказывался о возможности такой пролонгации.