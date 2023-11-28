Еще 200 грузовиков с помощью и 4 цистерны с топливом въехали в Газу через "Рафах"

Гумпомощь доставили в северные и южные районы анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 200 грузовиков с гуманитарной помощью, а также 4 цистерны с топливом и 4 цистерны с бытовым газом въехали в сектор Газа в понедельник через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

Как указывается в сообщении, гуманитарная помощь была доставлена в северные и южные районы сектора Газа. Она включает в себя продукты питания, воду, предметы первой необходимости для организации работы пунктов временного размещения, а также медикаменты.