В Японии признали, что КНДР добилась прогресса в ракетных технологиях

Секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно отметил, что ракетно-ядерная программа Пхеньяна несет угрозу безопасности Токио и всего международного сообщества

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Японии считают, что КНДР смогла добиться определенного прогресса в своих ракетных технологиях. Эта тема поднималась на регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"В свете запуска спутника мы считаем, что Северная Корея добилась определенного прогресса в ракетных технологиях", - отметил он. В то же время Мацуно не стал комментировать заявление Пхеньяна о том, что запущенный им разведывательный спутник "Маллигён-1" смог сделать снимки, в частности, Белого дома и Пентагона. Генсек японского правительства подчеркнул, что всю ситуацию вокруг спутника продолжает анализировать Минобороны страны.

Между тем Хирокадзу Мацуно в очередной раз выразил уверенность в том, что ракетно-ядерная программа КНДР несет угрозу безопасности Японии и всего международного сообщества, назвав "продолжающиеся провокации Северной Кореи совершенно недопустимыми".

В ночь на 28 ноября Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике сделал очередной доклад лидеру страны Ким Чен Ыну о подготовке спутника к полноценному выполнению разведывательных задач. Управление представило фотографии военно-морской базы Норфолк, судоверфи Newport News и района аэродрома в американском штате Вирджиния, а также снимки Белого дома и Пентагона. Ранее Ким Чен Ыну также показали фотографию американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. Помимо этого, лидер КНДР ознакомился со снимком итальянской столицы, сделанным вечером 25 ноября.

21 ноября КНДР успешно запустила первый разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1". В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. Эта мера касалась положения о бесполетных зонах. 23 ноября в Минобороны КНДР заявили, что больше не будут соблюдать все соглашение и возобновят применение мер, запрещенных документом.