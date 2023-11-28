В Индонезии начинается кампания в преддверии выборов президента

Главным претендентом на победу считается министр обороны Прабово Субианто

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. Избирательная кампания в преддверии выборов президента Индонезии, которые должны состояться 14 февраля 2024 года, начинается во вторник. Согласно сообщению Избирательной комиссии Индонезии, она продлится 75 дней и завершится 10 февраля.

"Это важный момент, поскольку наши соотечественники и кандидаты объединяются, чтобы укрепить наше намерение честно и справедливо провести прямые всеобщие выборы. Мы уверены, что кандидаты в президенты и вице-президенты сохранят мир и будут вносить вклад в развитие Индонезии", - приводит издание Nikkei Asia слова председателя избиркома Хасима Асияри.

Избирательным правом в Индонезии обладают около 204 млн человек из общего населения 277 млн. Возрастной ценз составляет 17 лет, однако к голосованию допускаются и лица младшего возраста при наличии у них удостоверения личности. Его можно получить при вступлении в брак.

Победу на выборах одерживает кандидат, набравший более 50% голосов. Срок полномочий составляет пять лет.

Нынешний президент Индонезии Джоко Видодо избирался на свой пост дважды в 2014 и 2019 году. Конституция запрещает ему выдвигаться на третий срок.

О кандидатах

В середине ноября избирком зарегистрировал три пары кандидатов в президенты и вице-президенты. Главным претендентом на победу считается нынешний министр обороны Прабово Субианто, для которого нынешние выборы станут уже третьими. До этого он дважды проигрывал Джоко Видодо. В качестве кандидата в вице-президенты вместе с Прабово Субианто выступает Гибран Ракабуминг Рака - сын Видодо и мэр города Суракарта.

Выдвижение 36-летнего сына Видодо в кандидаты в вице-президенты произошло через несколько дней после решения Конституционного суда Индонезии, который допустил его до выборов, несмотря на то, что минимальный возраст выдвижения составляет 40 лет. Послабления были сделаны с учетом того, что Гибран Ракабуминг Рака занимает пост мэра. Вместе с тем на фоне недовольства общественности этим решением председатель Конституционного суда был отправлен в отставку, а еще шесть судей получили выговор.

Прабово Субианто сейчас 72 года, политикой он занимается с 2004 года. Своими основными задачами в качестве лидера страны он видит обеспечение устойчивого экономического роста, борьбу с бедностью, привлечение иностранных инвестиций, а также приверженность традициям свободной и активной внешней политики, направленной на построение дружественных отношений со всеми государствами.

Другими кандидатом в президенты был зарегистрирован Ганджар Праново - бывший губернатор провинции Центральная Ява, представитель правящей Индонезийской демократической партии борьбы. В паре с ним выступает Мохаммад Махфуд - министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности.

Третьим претендентом на президентское кресло стал Басведан Анис - бывший губернатор Джакарты. В качестве вице-президента вместе с ним выдвинулся Мухаймин Искандар - лидер Партии национального пробуждения.

Данные опросов

Согласно данным исследования общественного мнения, проведенного в ноябре компанией Indikator Politik Indonesia, 40,6% респондентов готовы отдать свои голоса на выборах президента за Прабово Субианто. За ним следует Ганджар Праново с результатом 27,8%, а замыкает тройку Басведан Анис, которому симпатизируют 23,7% избирателей.

При этом более ранние опросы, проведенные в октябре, показывали, что Прабово Субианто и Ганджар Праново шли практически вровень - разрыв между ними составлял порядка 3 п.п. Однако после того, как Прабово Субианто выдвинул в кандидаты в вице-президенты сына Джоко Видодо, его популярность начала расти.