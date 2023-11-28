СМИ: в Вифлееме в результате атаки ЦАХАЛ на лагерь беженцев пострадали четыре палестинца

Армия обороны Израиля также проводит рейды в городах на Западном берегу реки Иордан, передает телеканал Al Mayadeen

ДУБАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Не менее четырех палестинцев были ранены во время штурма израильскими войсками лагеря беженцев на Западном берегу реки Иордан Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, по меньшей мере четыре палестинца были "ранены солдатами оккупационной [израильской] армии во время штурма лагеря беженцев в Вифлееме". Также телеканал сообщает, что Армия обороны Израиля проводит рейды в городах на Западном берегу реки Иордан, штурмуя лагеря беженцев Бейт-Фурик, Дейше и Дейр-Аммар.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщал об одном погибшем в результате атаки израильских солдат на деревню Бейтуния, расположенную недалеко от города Рамалла на Западном берегу реки Иордан.