СМИ: в Вифлееме в результате атаки ЦАХАЛ на лагерь беженцев пострадали четыре палестинца

ДУБАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Не менее четырех палестинцев были ранены во время штурма израильскими войсками лагеря беженцев на Западном берегу реки Иордан Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
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По его данным, по меньшей мере четыре палестинца были "ранены солдатами оккупационной [израильской] армии во время штурма лагеря беженцев в Вифлееме". Также телеканал сообщает, что Армия обороны Израиля проводит рейды в городах на Западном берегу реки Иордан, штурмуя лагеря беженцев Бейт-Фурик, Дейше и Дейр-Аммар.
Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщал об одном погибшем в результате атаки израильских солдат на деревню Бейтуния, расположенную недалеко от города Рамалла на Западном берегу реки Иордан.