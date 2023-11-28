Освобожденных ХАМАС 11 израильских заложников осмотрят в крупнейшей клинике Тель-Авива

Там им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Освобожденные палестинским радикальным движением ХАМАС 11 израильских заложников пройдут медосмотр в крупнейшей многопрофильной государственной больнице Тель-Авива "Сураски". Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

Медицинский центр "Сураски" полностью готов принять 11 израильтян, вернувшихся из плена в секторе Газа. Там им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, и они смогут воссоединиться со своими семьями, отмечает газета.

Вечером в понедельники канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение 11 израильтян, удерживавшихся в заложниках палестинскими радикалами.

Ранее министерство иностранных дел Израиля сообщило и о начале специальной программы реабилитации иностранных заложников, освобожденных из плена ХАМАС. В рамках этой программы, получившей название "Рука медсестры", иностранцы пройдут тесты для оценки их физического и психологического состояния командой медиков, психологов и социальных работников.