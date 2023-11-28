США заявили о заинтересованности в обсуждении с РФ вопросов ядерной сферы

Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс напомнила, что помощник президента США Джейк Салливан также говорил об этом

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Администрация США заинтересована в обсуждении с Россией вопросов, касающихся ядерной сферы, и исходит из того, что Москве известна позиция Вашингтона. Об этом заявила в понедельник ТАСС заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Она прокомментировала в беседе с корреспондентом ТАСС заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что диалог по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном вряд ли возобновится в обозримой перспективе в том виде, в котором он был ранее. "Я не уверена, как ответить на это", - отметила Дженкинс. "Как заявлял [помощник президента США по национальной безопасности] Джейк Салливан, мы по-прежнему заинтересованы в обсуждении вопросов ядерной сферы", - подчеркнула заместитель госсекретаря. "Я думаю, что они знают, какова наша позиция по этому вопросу. Она не изменилась", - добавила она, говоря о российской стороне.