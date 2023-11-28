Болгария разрешила полет спецрейса российской делегации на заседание ОБСЕ

Разрешение носит временный характер и действительно в течение 3 часов до и 72 часов после назначенной даты и времени пролета, говорится в заявлении болгарского внешнеполитического ведомства

СОФИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Болгария выдала дипломатическое разрешение на перелет специального рейса авиакомпании "Россия" через свое воздушное пространство для визита главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии. Об этом говорится в сообщении болгарского внешнеполитического ведомства.

"Дипломатическое разрешение на пролет носит временный характер и действительно в течение 3 часов до и 72 часов после назначенной даты и времени пролета. Данное разрешение предоставлено для участия в заседании СМИД ОБСЕ в Скопье министру иностранных дел России Сергею Лаврову и попадает под исключения из применения к нему санкционного режима ЕС. Данное разрешение не распространяется на членов его делегации, которые также являются лицами, находящимися под санкциями ЕС, о чем прямо говорится в ответной ноте болгарской стороны", - указано в сообщении.

Уточняется, что разрешение выдано на основания запроса МИД Северной Македонии в качестве действующего председателя ОБСЕ в 2023 году и организатора 30-й встречи СМИД ОБСЕ в Скопье.

Ранее Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения", сообщил, что российская делегация примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Скопье, если Болгария откроет воздушное пространство для полета делегации РФ, а посол России Элеонора Митрофанова сказала ТАСС, что разрешение получено.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны определиться с кандидатурой председательствующего государства.